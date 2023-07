CIA (FDI) * SANITÀ TRENTINA: « APPROVATA L’ISTITUZIONE DEL DIRETTORE ASSISTENZIALE, TRAGUARDO IMPORTANTE »

08.27 - venerdì 28 luglio 2023

Sanità, Cia (FdI): “Approvata l’istituzione del Direttore Assistenziale. Traguardo importante che porta una nuova visione nel Governo dell’Apss”.

Nella giornata odierna, nel corso del dibattito sull’Assestamento del Bilancio, il Consiglio provinciale di Trento ha approvato un emendamento del Capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Cia che prevede l’istituzione della figura del Direttore Assistenziale all’interno del Consiglio di Direzione dell’Apss, attraverso la sostituzione del Direttore per l’integrazione socio-sanitaria (di conseguenza evitando un ulteriore esborso per le casse dell’Apss).

Si ricorderà la storia del Disegno di legge che, partito con l’opposizione dell’Apss, la contrarietà dell’Ordine dei Medici e molte perplessità da parte della Giunta provinciale, ma forte del sostegno dell’Ordine delle Professioni Inferimeristiche (OPI) di Trento e della maggior parte degli altri Ordini e sigle sindacali afferenti al mondo sanitario, era stato sospeso dal Cons. Cia nel corso della tornata consiliare dello scorso mese di giugno a causa dell’ostruzionismo portato avanti dal centrosinistra.

A seguito di un lavoro di trattativa portato avanti di concerto con la Giunta provinciale, si è deciso di introdurre la figura del Direttore Assistenziale tramite un emendamento alla manovra di Assestamento, permettendo al provvedimento non solo di uscire dalle secche dove rischiava di rimanere incagliato, ma altresì di migliorare ulteriormente quella che era la proposta iniziale. Infatti, il nuovo Direttore Assistenziale, oltre a sovrintendere e coordinare il governo delle professioni sanitarie che svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di equipe, garantendo – in collaborazione con il direttore sanitario – la continuità dei percorsi assistenziali che coinvolgono le suddette professioni sanitarie, sarà chiamato altresì a sovrintendere e coordinare le iniziative dell’azienda a valenza socio-sanitaria, assicurando il collegamento con le Comunità di Valle e con i loro organismi di coordinamento, nonché le relazioni con i soggetti accreditati per le attività domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

Da infermiere prestato alla politica, il Consigliere Cia esprime grande soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo che rappresenta un traguardo importante nella sua carriera politica: “Ringrazio tutti i colleghi di maggioranza per la determinazione dimostrata nel voler portare avanti una norma che riuscirà finalmente a riconoscere e valorizzare il carattere intellettuale della professione infermieristica, così come di tutte le altre professioni sanitarie non mediche, ribadendone la multiprofessionalità. L’aver ottenuto questo risultato è molto importante, in quanto contribuisce a sdoganare queste professioni, elevandole, e a portare all’interno del Governo dell’Azienda sanitaria una nuova visione/attenzione, anche attraverso la responsabilizzazione degli infermieri e delle professioni sanitarie non mediche”.

Consigliere Claudio Cia (Fdi)