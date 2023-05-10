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TIM * RISULTATI AL 31 MARZO 2023: « RICAVI TOTALI DI GRUPPO IN CRESCITA DEL 4,3% YOY NEL PRIMO TRIMESTRE A € 3,8 MLD, TREND IN MIGLIORAMENTO » (PDF REPORT)

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17.48 - mercoledì 10 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

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RICAVI TOTALI DI GRUPPO IN CRESCITA DEL 4,3% YoY NEL PRIMO TRIMESTRE A € 3,8 MLD, TREND IN MIGLIORAMENTO

EBITDA ORGANICO DI GRUPPO PARI A € 1,5 MLD NEL TRIMESTRE, +3,8% YoY, IN CRESCITA PER IL SECONDO TRIMESTRE CONSECUTIVO

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AFTER LEASE A € 20,5MLD

PROSEGUE NEL TRIMESTRE LA FORTE CRESCITA DI TIM BRASIL CON RICAVI TOTALI A € 1,0 MLD (+19,3%) ED EBITDA ORGANICO A € 0,5 MLD (+21,8%)

RAGGIUNTO NEL TRIMESTRE IL 26% DEL TARGET INCREMENTALE DI CONTENIMENTO DEI COSTI PREVISTO PER IL 2023

 

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