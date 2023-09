TIM * ITALIAN TECH WEEK: « AL VIA LE NUOVE CABINE DIGITALI, PER LE CITTA’ DEL FUTURO »

15.17 - venerdì 29 settembre 2023

TIM lancia le nuove cabine digitali che permettono di accedere in modalità touch screen ad una vasta gamma di servizi e contenuti digitali, tra cui quelli di pubblica utilità. Le stazioni ‘intelligenti’ realizzate in collaborazione con Urban Vision, sono state presentate in anteprima da Pietro Labriola, Amministratore Delegato del Gruppo TIM, in occasione della giornata conclusiva dell’Italian Tech Week. Apripista del progetto sarà il Comune di Milano che, già nel 2024, renderà sempre più smart e sostenibili vie e piazze della città.

Caratterizzate da un design completamente rinnovato, le cabine digitali rappresentano un presidio evoluto e inclusivo, con applicazioni sensoristiche che consentiranno anche alle persone con disabilità motorie, barriere linguistiche o visive, di accedere alle informazioni e ai servizi digitali in modo personalizzato, semplice e veloce.

Le nuove cabine rappresenteranno per i cittadini una vera e propria ‘stazione digitale’ per poter fruire di servizi di infotainment, di ricarica degli smartphone, di pagamenti digitali e ticketing, di chiamate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali.

Inoltre, le cabine digitali, che rientrano nel più ampio progetto di TIM ‘La parità non può aspettare’ per il gender gap, rappresentano un importante presidio per la sicurezza di fronte a situazioni di potenziale rischio. Grazie, infatti, al tasto ‘Women+’ è possibile accedere in tempo reale ad un servizio di supporto con operatore per segnalare, gestire ed assistere la persona che ne faccia richiesta. Si tratta di una funzionalità a valenza sociale che mette a disposizione della collettività uno strumento di contrasto agli episodi di violenza nei confronti delle donne o dei fenomeni di microcriminalità.

Rilevante anche il supporto alla cultura, al turismo ed alle informazioni istituzionali che in tempo reale il Comune vorrà fornire alla propria cittadinanza, ad esempio l’offerta artistica della città, dei cinema, teatri, musei, concerti ed eventi, acquistare i biglietti, scegliere un ristorante, prenotare un taxi, verificare le previsioni meteo e orari dei mezzi di trasporto, ottenere info sulla viabilità.

“L’innovazione è la chiave per offrire soluzioni più efficienti e portare benefici concreti alla collettività – dichiara Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM. Con questo progetto trasformiamo la cabina tradizionale, nata negli anni ’50, in uno sportello multiservizi di nuova generazione che contribuirà a rendere le nostre città più sostenibili. Abbiamo così colto l’opportunità di dare una seconda vita ad una parte del nostro patrimonio, ormai superato dalle nostre abitudini, per farlo evolvere e diventare anche un importante presidio di sicurezza per le donne in situazioni di pericolo. Le cabine telefoniche si trasformeranno così in uno strumento a disposizione dei cittadini e che conferma il nostro impegno per l’inclusione, di genere e sociale, nell’era delle smart city”.

“Siamo davvero orgogliosi di essere partner di TIM in questo grande progetto”, afferma Gianluca De Marchi, Amministratore Delegato di Urban Vision. “Nello sviluppo della nuova cabina digitale TIM ci siamo basati sui principi che da sempre caratterizzano il nostro rapporto con la città: creare valore per la comunità in termini di pubblica utilità, innovazione e sicurezza, attraverso soluzioni tecnologicamente avanzate, totalmente integrate con il tessuto urbano”.

La nuova cabina si integra nel modello di Smart City promosso da TIM che – grazie alle nuove tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale, 5G e IoT- ha l’obiettivo di realizzare spazi urbani più vivibili, sostenibili e sicuri capaci di valorizzare anche il patrimonio culturale e artistico. La progettazione delle cabine rispetta i più avanzati standard di sostenibilità (Life cycle thinking) che azzerano completamente l’impronta di carbonio (carbon footprint) attraverso sistemi di compensazione sul territorio locale certificati a livello internazionale.

Il progetto intende valorizzare una parte del patrimonio storico della telefonia pubblica tradizionale in corso di dismissione sul territorio nazionale. L’avvio del progetto coinvolgerà la città di Milano, dove saranno progressivamente installate circa 450 postazioni, l’iniziativa si estenderà successivamente in altre 13 principali città italiane per un totale di circa 2.500 cabine digitali.

PRESS RELEASE – TIM LAUNCHES NEW DIGITAL BOOTHS FOR CITIES OF THE FUTURE

‘Smart Stations’ created in association with Urban Vision previewed at Italian Tech Week

New community services are on their way, from infotainment to smartphone charging, digital payments to ticketing and free fixed and mobile national calls

The ‘Women+’ button and video surveillance functions introduced to make the stations an important safety facility in potentially risky situations

Turin, 29 September 2023

TIM has launched new digital booths with touch screens providing access to a wide range of digital services and content, including public services. The ‘smart’ stations created in association with Urban Vision were previewed by Pietro Labriola, CEO of the TIM Group, on the final day of Italian Tech Week. The project forerunner will be the Municipality of Milan, which plans to start making the city’s streets and squares smarter and more sustainable as early as 2024.

Featuring a completely new design, the digital booths are an advanced and inclusive device equipped with sensor-activated applications to ensure that also people with motor disabilities, linguistic or visual barriers can get fast, personalised and easy access to information and digital services.

The new booths will provide citizens with a ‘digital station’ to benefit from infotainment services, smartphone charging, digital payments and ticketing, and free calls to fixed and mobile national numbers.

The digital booths, which are part of TIM’s broader ‘La parità non può aspettare’ (Equality Can’t Wait) project to bridge the gender gap, are an important safeguard in potentially risky situations. The ‘Women+’ button in fact provides real time access to a support service manned by an operator to report, manage and assist the person requesting it. This function has social value providing the community with a tool to combat violence against women or petty crime.

Also significant is the support for culture, tourism and institutional information that the Municipality may want to provide to its citizens in real time, including artistic events in the city, cinemas, theatres, museums, concerts and other events, purchasing tickets, choosing a restaurant, booking a taxi, checking the weather forecast and transport timetables, getting traffic information.

“Innovation is the key to offering more efficient solutions and bringing real benefits to the community – says TIM’s CEO Pietro Labriola. With this project we have transformed the traditional phone booth created in the 1950s into a new generation multi-service facility that will help make our cities more sustainable. We have thus seized the opportunity to give part of our heritage, made obsolete by our new habits, a new lease of life, making it evolve and become an important safety device for women in dangerous situations. Phone booths will therefore be transformed into a tool for citizens to use, confirming our commitment to gender and social inclusion in the smart city era”.

“We are truly proud to be TIM’s partner in this great project”, says Gianluca De Marchi, CEO of Urban Vision. “In developing the new TIM digital booth, we were guided by the principles that have always defined our relationship with the city: to create value for the community in terms of public use, innovation and safety, through technologically advanced solutions fully integrated with the urban fabric”.

The new booth integrates into the Smart City model promoted by TIM which – thanks to new technologies based on Artificial Intelligence, 5G and IoT – is intended to create more liveable, sustainable and safe urban spaces that also enhance our cultural and artistic heritage. The design of the booths complies with the most advanced sustainability standards (Life cycle thinking) which completely eliminate the carbon footprint through internationally certified carbon offsetting schemes in the local area.

The plan is intended to enhance part of the public telephone communication heritage currently being decommissioned across the country. The launch of the project will involve the city of Milan, where approximately 450 stations will be gradually installed. The initiative will subsequently extend to 13 other main Italian cities for a total of approximately 2,500 digital booths.