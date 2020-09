LEGA ROVERETO (TN):  ANGELI, « BALLOTTAGGIO STORICO PER LA CITTÀ DELLA QUERCIA, PUNTARE SULLA RINASCITA PER UNA MIGLIORE VIABILITà »

LEGA ROVERETO: “BALLOTTAGGIO STORICO PER ROVERETO”. “Soddisfatti per il risultato della Lega a Rovereto dove siamo riusciti a raggiungere un ballottaggio storico”, ad affermarlo il referente della sezione Lega di Rovereto, Villiam Angeli, che poi ha ricordato che la Lega in questa tornata elettorale conferma un trend positivo a livello di elezioni comunali a Rovereto. “Puntare sulla rinascita della città con una migliore viabilità, con la valorizzazione del suo patrimonio storico e con una visione che guarda al futuro premia una coalizione che mette innanzitutto al centro i roveretani.

Ora si preannunciano due settimane sul territorio per spiegare al maggior numero di persone che Rovereto può cambiare con Zambelli Sindaco”, ha affermato il Segretario della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti.

Il capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio, ha concluso dicendo: “Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il nostro progetto per la città di Rovereto. Una città che merita di essere valorizzata con una figura che ami il territorio come Andrea Zambelli”