TASS * «I SISTEMI DI DIFESA RUSSA ABBATTANO SETTE DRONI UCRAINI, COLPITI IN QUATTRO REGIONI DIVERSE»

07.08 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto sette droni ucraini sopra regioni russe, ha dichiarato il Ministero della Difesa. Durante la notte, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno eliminato sette veicoli aerei senza pilota a ala fissa ucraini: quattro sopra la regione di Rostov e uno ciascuno sopra le regioni di Oriol, Kaluga e Brjansk, ha osservato il ministero.

///

Air defense systems have taken down seven Ukrainian drones over Russian regions, the Defense Ministry said. “Overnight, air defense systems on duty have eliminated seven Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: four over the Rostov Region and one each over the Oryol, Kaluga and Bryansk regions,” the ministry noted.