Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «ZICHICHI: NEVI (FI), SCIENZIATO CHE HA SAPUTO PARLARE AL MONDO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
16.15 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Zichichi: Nevi (Fi), scienziato che ha saputo parlare al mondo

“Con la scomparsa di Antonino Zichichi l’Italia perde uno dei suoi più autorevoli protagonisti della scienza contemporanea. È stato un fisico di straordinario valore, ma anche un intellettuale capace di uscire dai confini dell’accademia per dialogare con la società, rendendo la conoscenza accessibile e centrale nel dibattito pubblico. La sua visione, il suo impegno per la pace e il costante richiamo alla responsabilità etica della ricerca restano un’eredità preziosa per le nuove generazioni. A nome di Forza Italia esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia”.
Lo dichiara Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.