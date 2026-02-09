FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «ZICHICHI: NEVI (FI), SCIENZIATO CHE HA SAPUTO PARLARE AL MONDO»

16.15 - lunedì 9 febbraio 2026

Zichichi: Nevi (Fi), scienziato che ha saputo parlare al mondo

“Con la scomparsa di Antonino Zichichi l’Italia perde uno dei suoi più autorevoli protagonisti della scienza contemporanea. È stato un fisico di straordinario valore, ma anche un intellettuale capace di uscire dai confini dell’accademia per dialogare con la società, rendendo la conoscenza accessibile e centrale nel dibattito pubblico. La sua visione, il suo impegno per la pace e il costante richiamo alla responsabilità etica della ricerca restano un’eredità preziosa per le nuove generazioni. A nome di Forza Italia esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia”.

Lo dichiara Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.