FI – FORZA ITALIA * SENATO: «ROSSO – FONTANA (FI): «SOLIDARIETÀ A LA STAMPA. ASSALTO GRAVISSIMO: TORINO NON PUÒ DIVENTARE OSTAGGIO DELLE FRANGE VIOLENTE»»

19.30 - venerdì 28 novembre 2025

ROSSO – FONTANA (FI): «SOLIDARIETÀ A LA STAMPA. ASSALTO GRAVISSIMO: TORINO NON PUÒ DIVENTARE OSTAGGIO DELLE FRANGE VIOLENTE»

«L’irruzione nella redazione de La Stampa è un atto gravissimo, un salto di qualità nella violenza che sta soffocando Torino. Qui non siamo davanti a semplice protesta: è stato colpito un luogo simbolo della libertà di informazione e del diritto dei cittadini ad essere informati senza intimidazioni. Un attacco diretto alla democrazia che va fermato immediatamente» dichiarano il senatore Roberto Rosso, vicesegretario di Forza Italia in Piemonte, e Marco Fontana, segretario cittadino.

«C’è una parte della politica torinese che continua a minimizzare, a guardare altrove o, peggio ancora, a strizzare l’occhio a chi trasforma la città in un terreno di scontro permanente. Questo atteggiamento è complicità pura: un silenzio che pesa e che sta facendo un danno enorme a Torino.

La nostra solidarietà va ai giornalisti finiti nel mirino e il nostro ringraziamento alle Forze dell’Ordine, che ancora una volta hanno garantito sicurezza e legalità. Ma sia chiaro: chi pensa di usare tensioni internazionali o cortei per giustificare assalti, minacce e devastazioni non avrà mai spazio. Torino merita rispetto, ordine e fermezza» concludono Rosso e Fontana.