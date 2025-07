ZELENSKY (TELEGRAM) * «PRIMA CONVERSAZIONE CON IL PRESIDENTE DELLA POLONIA, CONFERMATO IL SOSTEGNO DI VARSAVIA»

13.19 - giovedì 31 luglio 2025

Oggi si è tenuta la nostra prima buona conversazione con il presidente eletto della Polonia, Karol Nawrocki. Ho fatto gli auguri per la vittoria elettorale del 1° giugno e ho augurato successo. Contiamo che la Polonia rimanga un nostro affidabile partner e alleato. Abbiamo apprezzato tutto il supporto fornito dalla Polonia fin dall’inizio della guerra su larga scala: militare, politico e umanitario. Stanotte la Russia ha sferrato un altro massiccio attacco contro l’Ucraina. Ho informato sulle conseguenze di questo bombardamento e sulla situazione al fronte. Per noi è molto importante che la Polonia continui ad aiutare l’Ucraina. Difendiamo non solo noi stessi, ma tutta la nostra Europa, e in particolare la Polonia. Abbiamo discusso degli eventi chiave che si svolgeranno nei prossimi mesi. Abbiamo concordato uno scambio di visite durante le quali tratteremo tutte le questioni attuali della cooperazione bilaterale. Definiremo sicuramente i formati di interazione che daranno un risultato reale per i nostri paesi, per i nostri popoli. Ringrazio per la disponibilità a lavorare insieme e per l’impegno nel sostenere ulteriormente l’Ucraina.

Сьогодні була хороша наша перша розмова з обраним Президентом Польщі Каролем Навроцьким. Привітав із перемогою на виборах 1 червня та побажав успіху. Розраховуємо, що Польща й надалі залишатиметься нашим надійним партнером і союзником. Ми цінуємо всю підтримку, надану Польщею від самого початку повномасштабної війни: військову, політичну та гуманітарну. Цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Поінформував про наслідки цього обстрілу та про ситуацію на фронті. Для нас дуже важливо, щоб Польща продовжувала допомагати Україні. Адже ми захищаємо не лише себе, а й усю нашу Європу, і зокрема Польщу. Обговорили ключові події, які відбудуться найближчими місяцями. Домовилися про обмін візитами, під час яких обговоримо всі актуальні питання двосторонньої співпраці. Обов’язково визначимо формати взаємодії, які дадуть реальний результат для наших країн, наших людей. Дякую за готовність працювати разом і запевнення в подальшій підтримці України.