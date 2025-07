TASS * «IL MINISTRO UNGHERESE CRITICA LA POLITICA EUROPEA SULL’UCRAINA, AUSPICA UN ACCORDO USA-RUSSIA PER LA PACE»

05.06 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato che i politici europei e ucraini stanno ostacolando gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere il conflitto ucraino.

In una intervista a Les Echos, ha sottolineato che l’unico modo per stabilire una pace duratura è un “accordo di cooperazione completo tra gli Stati Uniti e la Russia.” “È impossibile garantire la sicurezza dell’Europa nel lungo termine senza la Russia, perché la Russia è una superpotenza nucleare e un vicino dell’Europa”, ha aggiunto il più alto diplomatico ungherese.

///

European and Ukrainian politicians are hampering US President Donald Trump’s efforts toward settling the Ukrainian conflict, Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto said.

In an interview with Les Echos, he noted that the only way to establish lasting peace is a “comprehensive cooperation agreement between the United States and Russia.” “It is impossible to ensure Europe’s security in the long-term perspective without Russia, because Russia is a nuclear superpower and Europe’s neighbor,” the top Hungarian diplomat added.