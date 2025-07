TASS * «A KIEV 9.000 PERSONE MANIFESTANO CONTRO LA REPRESSIONE DI ZELENSKY SULLE AGENZIE ANTICORRUZIONE, IN UCRAINA»

23.29 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Secondo la polizia, oltre 9.000 persone a Kiev sono accorse per partecipare a una manifestazione contro la repressione di Zelensky sulle agenzie anticorruzione dell’Ucraina.

Più di 9.000 persone si sono radunate nel centro di Kiev per protestare contro la legge controversa che priva di fatto il Bureau Nazionale Anticorruzione e l’Ufficio del Procuratore Specializzato Anticorruzione del loro status indipendente, ha dichiarato la polizia cittadina.

According to police, over 9,000 people in Kiev came to participate in a rally against Zelensky’s crackdown on Ukraine’s anti-corruption agencies.

More than 9,000 people have gathered in downtown Kiev to protests against the controversial law effectively stripping the National Anti-Corruption Bureau and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office of their independent status, the city police said.