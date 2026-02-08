FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MILANO, DE CORATO: BENE ARRESTO DI BOUZIDI AMICO DI RAMY, TUTELATO DA SALA E GABRIELLI»

17.45 - domenica 8 febbraio 2026

«Fares Bouzidi, l’amico di Ramy che la notte tra il 23 e il 24 novembre del 2024 era alla guida dello scooter che costò la vita al proprio amico, è stato arrestato con l’accusa di aver rubato una moto in zona City Life.

Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato per questo arresto. Cosa diranno ora Majorino, Rozza & C. che per mesi, anche durante le manifestazioni al Corvetto, si sono schierati apertamente dalla parte dei ragazzi?

Inoltre, Sala e Gabrielli, sull’episodio della morte di Ramy, avevano contestato e accusato l’Arma dei Carabinieri di aver svolto quella sera un inseguimento troppo lungo e anche pericoloso.

Ricordo che Fares Bouzidi, già condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, la sera dell’incidente del novembre 2024 era stato trovato con in tasca 1.000 euro contanti, una catenina d’oro spezzata, un coltello a serramanico, una bomboletta spray al peperoncino e forse anche un passamontagna sotto al casco.

L’arresto per furto delle scorse ore, è un’ulteriore conferma delle attività che svolgeva in città questo ‘Maranza’ per mesi difeso da autorevoli politici del Centrosinistra milanese».