TASS (TELEGRAM) * ASSEMBLEA GENERALE ONU: PRESIDENTE COLOMBIANO PEDRO, «CHIEDO UN PROCESSO CONTRO TRUMP E FUNZIONARI USA, PER GLI ATTACCHI NEL MAR DEI CARAIBI»

Il Presidente colombiano Gustavo Petro, intervenendo al dibattito generale dell’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha chiesto un procedimento legale contro i funzionari statunitensi e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per gli attacchi alle imbarcazioni nel Mar dei Caraibi.

“Le persone uccise dai missili nel Mar dei Caraibi erano residenti nella regione caraibica, forse colombiani.

E se erano colombiani, con tutto il rispetto per coloro che guidano le Nazioni Unite, deve iniziare un processo penale contro i funzionari statunitensi.

Questo include il funzionario di più alto rango che ha dato l’ordine [per l’attacco], il Presidente [degli Stati Uniti Donald] Trump, che ha autorizzato l’attacco missilistico contro giovani che cercavano solo di sfuggire alla povertà.”

Colombian President Gustavo Petro, speaking at the general debate of the 80th session of the UN General Assembly, called for legal proceedings against US officials and US President Donald Trump over attacks on boats in the Caribbean Sea.

“Those killed by missiles in the Caribbean Sea were residents of the Caribbean region, possibly Colombians. And if they were Colombians, then with all due respect to those who lead the UN, a criminal process must begin against US officials. This includes the highest-ranking official who gave the order [for the attack], President [of the United States Donald] Trump, who authorized the missile strike on young people merely seeking to escape poverty.”