23.02 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Migliaia di persone a Kiev hanno partecipato a una manifestazione contro la legge di Vladimir Zelensky che essenzialmente priva l’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina e l’Ufficio del Procuratore Specializzato Anticorruzione della loro indipendenza, secondo Hromadske – Notizie. Secondo media ucraini, proteste simili si stanno svolgendo anche in altre città.

Thousands of people in Kiev took part in a rally against the Vladimir Zelensky law that essentially strips the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office of their independence, according to Hromadske – News. According to Ukrainian media outlets, similar protests are also taking place in other cities.