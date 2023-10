SEN. TESTOR (LEGA) * MIGRANTI: « RIVELAZIONI SU MAGISTRATO APOSTOLICO, DIMOSTRANO DUE PESI E DUE MISURE »

13.06 - domenica 15 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Migranti: Testor (Lega), rivelazioni su Apostolico dimostrano due pesi e due misure. “Le rivelazioni di questa mattina del Messaggero sul magistrato Apostolico e il suo impegno per difendere il figlio non possono passare inosservate. Fu così solerte nel proteggere il figlio, accusato di scontri con le Forze dell’Ordine, ma non fu altrettanto attenta a Catania, dove si trovava al fianco decine di manifestanti di estrema sinistra che insultavano gli agenti e l’allora ministro dell’Interno Salvini. Due pesi e due misure che dimostrano, ancora una volta, uno schieramento non imparziale”.

Lo afferma la senatrice Elena Testor della Lega.