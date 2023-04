SEN. PATTON (AUT) * PNRR: « BOCCIATA LA NOSTRA PROPOSTA PER METTERE IN SICUREZZA LE RISORSE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE, SI SGRAVINO I PICCOLI COMUNI DALLA GESTIONE BANDI »

14.32 - giovedì 13 aprile 2023

PNRR, PATTON (AUT): GOVERNO DICA LA VERITA’ AL PAESE.

“Un Provvedimento chiamato a velocizzare il PNRR ma che rischia drammaticamente di sortire l’effetto opposto.” Così in aula il senatore trentino del Gruppo per le Autonomie, Pietro Patton. “È assurda la bocciatura della nostra proposta per mettere in sicurezza le risorse per il Trentino-Alto Adige, sgravando comuni piccoli e piccolissimi dalla gestione dei bandi e progetti per affidarli alle due province autonome.

Comuni che – aggiunge – in tutta Italia stanno riscontrando enormi difficoltà. Non è sufficiente prevedere premi di produttività per Dirigenti e Segretari comunali se prima non vengono rinforzate le strutture con personale competente. Ma non è solo questo: la riorganizzazione della Governance, con l’avvio di nuove strutture e passaggi di consegne in corso d’opera, rischiano di rallentare l’azione amministrativa in un momento cruciale per la messa a terra degli investimenti.

Inoltre, la corretta tensione alla semplificazione, per come interpretata in questo Provvedimento, assume le sembianze di una pericolosa deregulation, con minori garanzie sulla legalità, la salute, la sicurezza e l’impatto ambientale.

Per tutte queste ragioni – ha concluso – il nostro sarà un voto contrario. Il Governo dica la verità al Paese. Basta coi balletti di parole, con le affermazioni a mezza bocca sulla riduzione del piano e con le successive smentite. Per l’Italia il PNRR è l’ultima grande possibilità per affrontare e risolvere i suoi ritardi strutturali. Perderla sarebbe un fatto semplicemente drammatico.”