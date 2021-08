SEN. DE BERTOLDI (FDI) * LORENZO DELLAI: « COMPRENDO CHE L’EX PRESIDENTE RICERCHI LO SPAZIO NOSTALGICO PER NUOVE PROPOSTE POLITICHE, MA IL TEMPO DEL CIVISMO È PASSATO »

Modello Margherita? “Riconosco a Dellai la consueta intelligenza politica, e comprendo conseguentemente che, a fronte di una certa attuale disarticolazione nella maggioranza come nell’opposizione, ricerchi lo spazio nostalgico per nuove proposte politiche, o meglio per riproporre, sotto mentite spoglie, quel centro sinistra che ha depauperato negli ultimi due decenni il vantaggio competitivo che il Trentino aveva avuto nel Paese e pure nella Regione.

Il tempo del civismo è però passato, e la politica pur tra mille difficoltà è fortunatamente tornata ad essere riferimento e schieramento anche per i nostri concittadini. Su temi come l’accoglienza indiscriminata, l’assistenzialismo ed il reddito di cittadinanza, le politiche economiche, le politiche Gender ed il ddl zan, la sicurezza dei cittadini, piuttosto che la tutela dei valori e delle nostre tradizioni, non è fortunatamente più possibile nascondersi dietro un’apparente diversità territoriale, che poi è sempre finita per sostenere a Trento come a Roma le posizioni delle Sinistre in cambio di vantaggi clientelari.

Tranquillizzo quindi l’amico e stimato presidente Dellai sul fatto che il Centrodestra autonomista Trentino, ritrovata una piena rinnovata coesione, della quale sarà ovviamente responsabile e protagonista il Governatore Fugatti, saprà sicuramente garantire quella affidabilità sui temi fondamentali e sui valori tradizionali, che ci ha permesso di prevalere alle elezioni politiche e provinciali.

Se così non fosse, non servirà qualche nostalgia del passato o qualche Sindaco in uscita per raggiunti limiti di mandato a determinare il cambiamento, ma basterà la logica meritocratica dell’alternanza politica. Evviva la normalità democratica!”

*

Senatore Andrea de Bertoldi (Fdi)