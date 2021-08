LORENZO DELLAI * REPLICA A SINDACO SANTI: « L’UNICA COSA CHE L’INTERVISTA NON EVOCA È PROPRIO IL RITORNO AL PASSATO, NON RINUNCIO DA CITTADINO A PENSARE »

Evidentemente la sindaca ha letto forse solo il titolo della mia intervista. Diversamente avrebbe colto che l’unica cosa che l’intervista non evoca è proprio il ritorno al passato. Ciò vale in primis per il mio ruolo personale che ormai è serenamente quello di un ex presidente che però non rinuncia da cittadino a pensare. E vale per formule e idee che mi sono permesso di suggerire.

*

Lorenzo Dellai

già Presidente della Provincia di Trento