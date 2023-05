ROSSATO (FDI) * TERZA COMMISSIONE PAT: « SONO ALLIBITA, L’ASSESSORE MARIO HA CERCATO DI “INDIRIZZARE” IL MIO ATTEGGIAMENTO IN AULA IN RELAZIONE AL “PUP” »

15.56 - martedì 9 maggio 2023

In quasi cinque anni di mandato come Consigliere Provinciale e Regionale del Trentino, ritengo di aver sempre svolto il mio ruolo nel massimo rispetto della linea politica e di pensiero con la quale ho chiesto la fiducia ai cittadini nell’ottobre del 2018. Ho anche pagato politicamente a caro prezzo, determinate scelte che mi hanno vista in aula senza esitazione dalla parte degli stessi cittadini e delle imprese trentine, scelte che hanno condizionato profondamente il mio cammino politico, ma che rifarei mille volte ancora.

Sono rimasta allibita, venendo a conoscenza di come durante la Terza Commissione Provinciale di ieri, l’Assessore Tonina, seduto davanti alla sottoscritta, abbia cercato di “indirizzare” il mio atteggiamento in aula in relazione al rinvio della votazione sul PUP, non chiedendomi direttamente un confronto in separata sede.

Ancor più allibita, quando dopo aver chiesto un chiarimento all’Assessore per quanto accaduto, mi sono sentita rispondere con dei toni che avevano il chiaro intento di sminuire politicamente la mia persona. Prendo atto del pensiero di Tonina nei miei confronti, sicuramente un politico “navigato” rispetto alla sottoscritta. Sono però amareggiata per quella che reputo una grande mancanza di rispetto, ma rimango altresì convinta del fatto che il mio essere una persona diretta, sincera e leale con i cittadini, valga molto di più di un pedigree politico “invidiabile”.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia