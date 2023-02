CGIL CISL UIL E ACLI / TRENTINO * GIORNATA NAZIONALE PERSONALE SANITARIO: « AVVIARE UN PROGETTO, PER VALORIZZARE E CONSERVARE LA MEMORIA DEL COVID »

18.42 - lunedì 20 febbraio 2023

Un progetto per custodire e valorizzare la memoria del Covid. Nella Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato anche Cgil Cisl Uil e Acli rilanciano l’importanza della prevenzione, la centralità degli investimenti in sanità e il ruolo chiave della collaborazione.

Nella Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato professionisti e associazioni si sono ritrovati in Piazza Dante, sotto la sede del consiglio provinciale, per ricordare l’impegno delle tante donne e dei tanti uomini che hanno permesso alla nostra comunità di affrontare la drammatica prova della pandemia e per ribadire che è anche grazie a loro lavoro quotidiano che si difende ogni giorno in concreto il diritto alla salute e accesso alle cure per tutti. All’appuntamento hanno preso parte gli undici ordini delle professioni sanitarie, il mondo del volontariato, Cgil Cisl Uil e Acli del Trentino e l’assessora alla Salute Stefania Segnana.

Negli interventi forte è arrivato l’appello a rimettere al centro la salute pubblica e la sanità chiedendo soluzioni condivise per affrontare la difficoltà in cui si trova anche il sistema locale, dalla carenza di personale sanitario alle liste d’attesa che in molti casi trasformano in miraggio ogni possibilità di ottenere una visita specialistica in una struttura pubblica in tempi ragionevoli. Si è sottolineato l’importanza di fare rete, di investire sulla prevenzione e sulle cure socio-sanitarie e socio-assistenziali, non dimenticando la lezione che il Covid con il suo pesantissimo bilancio di vite umane spezzate ha insegnato in termini di necessità di rafforzare il sistema sanitario pubblico, valorizzare il personale, valorizzare la medicina territoriale etc.. Anche per questa ragione Cgil Cisl Uil e Acli hanno fatto propria la proposta del presidente della Fondazione Museo Storico per avviare un progetto per valorizzare e conservare la memoria del Covid, i segni che la pandemia ha lasciato nella comunità, custodire le testimonianze di quanti si sono spesi, nel lavoro e nel volontariato, in prima linea aiutando tutti a rialzarsi. Un progetto su cui lavorerà la Fondazione Museo Storico del Trentino