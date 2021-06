UILTRASPORTI – TENTINO * SICUREZZA: « TRENTO COME LA FORESTA AMAZZONICA, SI RISCHIA IL MORTO PER MANCATA VISIBILITÀ IN VIA ROMAGNOSI » (VIDEO)

Trento come la foresta amazzonica per la visibilità su via Romagnosi e spesso le persone saltano sulla strada dove manca la siepe.

Il nostro delegato Uiltrasporti e la commissione tecnica di Trentino Trasporti ha già segnalato al capo area del servizio Urbano di Trento il problema delle siepi lungo via Vanetti oramai da una decina di giorni. Ad oggi nulla si è mosso.

Ci segnala un autista che questa mattina ha rischiato di investire un cane ed il suo padrone in quanto, attraversava in quel punto dove la visibilità è quasi nulla. Deve succedere il morto per risolvere queste problematiche risolvibili con un intervento di un paio d’ore? Qualcuno pagherà le conseguenze se succede un evento gravoso per l’autista. Il problema siepi è pure in Corso tre novembre dove i pedoni sbucano improvvisamente sulla sede stradale creando pericolo per i conducenti dei veicoli. Li si dovrebbe impedire il passaggio tra un cespuglio e l’altro.

*

Nicola Petrolli

UILTRASPORTI del Tentino