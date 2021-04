ROBERTO SANI * VACCINAZIONI: « STAMANI A TRENTO CENTINAIA DI NONNI IN FILA AL FREDDO CONVOCATI TUTTI PER LE 09.00, IL PERSONALE MEDICO AMMETTE L’ERRORE »

Oggi, venerdì 16 aprile, al centro vaccinale di via Bomporto a Trento va in onda l’ennesimo teatro dell’ignoranza. Centinaia di nonni convocati, tutti, per le ore nove.

Una fila infinita al freddo intenso e pungente di questa mattina. Il personale medico, spaesato, ammette l’errore.

Una situazione indegna per una umanità già frustrata e sconvolta.

*

Roberto Sani – (“Cittadino arrabbiato”)