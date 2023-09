QUESTURA DI BOLZANO * VIPITENO: « ARRESTATI TRE PASSATORI TURCHI, STAVANO ACCOMPAGNANDO IN AUSTRIA 21 CONNAZIONALI (DI CUI 10 MINORI) »

12.12 - giovedì 14 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Personale della Squadra Mobile della Questura di Bolzano e del Commissariato di P.S. di Brennero, in occasione di uno specifico servizio di contrasto all’immigrazione clandestina, ha tratto in arresto tre cittadini turchi, regolarmente residenti in Germania, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Lunedì scorso, operatori della Squadra Mobile, nell’ambito dell’ordinaria attività di prevenzione, notavano come diversi cittadini stranieri (complessivamente 21 persone, di cui 10 minori, tutti cittadini turchi, risultati poi essere tutti privi di documentazione che ne attestasse la regolare presenza sul territorio dello Stato), nei pressi della Stazione Ferroviaria del capoluogo, venissero fatti salire a piccoli gruppi su tre diverse autovetture con targa tedesca, che poi si dirigevano sull’autostrada A22 del Brennero, in direzione nord.

I tre veicoli venivano fermati presso il casello autostradale di Vipiteno e i tre conducenti arrestati in flagranza di reato.

Gli Agenti procedevano inoltre al sequestro delle tre autovetture utilizzate, dei telefoni cellulari degli arrestati e di altra documentazione utile al prosieguo delle indagini.