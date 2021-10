PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 26 OTTOBRE, ZERO DECESSI / 56 NUOVI CASI POSITIVI SU OLTRE 12.600 TAMPONI / VACCINAZIONI A QUOTA 785.728 »

Coronavirus: i dati di martedì 26 ottobre 2021.Zero decessi, 56 nuovi casi positivi su oltre 12.600 tamponi. Vaccinazioni a quota 785.728.

Il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari fortunatamente continua a registrare zero decessi per Covid-19 in Trentino. Sono 56 i nuovi casi positivi: 13 emergono su 326 tamponi molecolari, che confermano anche 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi; i restanti 43 nuovi casi sono stati intercettati su 12.345 tamponi antigenici.

Circa la metà delle persone risultate contagiate oggi sono asintomatiche, pressoché altrettanti si trovano a domicilio con pochi sintomi; una persona è stata ricoverata in media intensità. Per quanto riguarda appunto i ricoveri, negli ospedali trentini sono presenti attualmente 13 pazienti covid, di cui 2 in rianimazione; nella giornata di ieri, infatti, sono avvenuti due nuovi ricoveri a fronte di una dimissione.

Sono 14 i nuovi guariti, per un totale di 47.342 da inizio pandemia. I vaccini somministrati sono 785.728, di cui 360.520 seconde dosi e 11.993 terze dosi.

Tra i nuovi casi positivi odierni sono stati registrati 12 casi tra bambini e ragazzi: 2 hanno tra 3-5 anni; 4 tra 6-10 anni; 6 tra 11-19 anni (ieri le classi in quarantena erano 6). Per gli adulti, 14 nuovi casi riguardano la fascia 19-39 anni; 17 casi la fascia 40-59 anni e 3 casi la fascia 70-79 anni. Un solo nuovo positivo ha 80 o più anni.

La fascia di età con il maggior numero di persone che ha ricevuto almeno una dose di vaccino è tra i 20 e i 49 anni, per un totale di 166.661. Seguono i vaccinati con almeno una dose di 50-59 anni (74.431) e la categoria 60-69 anni (60.702).