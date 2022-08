RAI 3 – “ DOTTORI IN CORSIA – OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ “: « AL VIA LA NUOVA STAGIONE, DA LUNEDÌ 29 AGOSTO 2022 »

11.03 - domenica 28 agosto 2022

Lunedì 29 agosto, alle 23.15 su Rai 3, va in onda la quinta stagione di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, docuserie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare il miracolo quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo.

La nuova stagione di “Dottori in Corsia – Ospedale pediatrico Bambino Gesù” porta in primo piano la drammatica attualità della guerra in Ucraina. Dopo lo scoppio del conflitto, infatti, l’Ospedale è sceso in prima linea per fronteggiare l’emergenza umanitaria, prestando cure e ospitando nelle proprie strutture centinaia di famiglie e bambini in arrivo dai territori più colpiti dalla guerra.

Oltre a raccontare l’impegno dell’Ospedale, nella prima puntata la docuserie segue la storia di due bambine in particolare: Lidia e Kateryina, arrivate dai dintorni di Kiev e Buča, colpite da armi da fuoco e con profonde ferite alla testa. Le storie di Lidia e Kateryina si intrecciano con quelle degli altri piccoli pazienti del Bambino Gesù, e puntata dopo puntata la docuserie entra nel vivo mostrando lo sforzo quotidiano di medici, infermieri, famigliari e di tutto il personale dell’ospedale alle prese con la malattia e la cura.

Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è una serie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction. In collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli. A cura di Davide Acampora. Scritto da Matteo Fracassi, Serena Brugnolo, Francesca Giorgetti, Andrea Felici. Produttore esecutivo Stand by me Melisa Scolaro. Produttore Rai Paola Leonardi. Regia di Giacomo Del Buono.