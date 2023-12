PRO VITA E FAMIGLIA * 2023: PRESIDENTE BRANDI, « ABBIAMO COMBATTUTO E SOFFERTO, ED ORA AVANTI TUTTA CON CORAGGIO VERSO IL 2024 »

15.21 - sabato 23 dicembre 2023

Che cos’è il tempo? È una domanda che incanta e sfida la mente, non trovi anche tu? Il tempo è indefinibile, un mistero indicibile. Provo a misurarlo in tanti modi, a incastrarlo tra lancette e il calendario del 2023 che si esaurisce nel mio ufficio, eppure scorre inesorabile, libero da ogni vincolo. Il tempo è prezioso, una verità che ci viene insegnata fin da piccoli, da quando ci è stato consigliato di spenderlo nel miglior modo possibile.

E sai cosa ho scoperto quest’anno, insieme a te? Che il miglior modo per valorizzare il proprio tempo è impiegarlo per amare. Nel 2023, insieme a te e a migliaia di altri come te, con Pro Vita & Famiglia abbiamo trasformato ogni secondo, ogni minuto, ogni ora in un atto d’amore. Abbiamo combattuto, abbiamo sofferto, abbiamo pregato, abbiamo sperato, abbiamo pianto e gioito insieme. Con Pro Vita & Famiglia abbiamo speso ogni secondo del nostro tempo per amore della vita, della famiglia e della libertà educativa.

Rivivi con noi ogni battaglia, ogni preghiera, ogni sorriso, lacrima e vittoria che abbiamo vissuto in questo 2023 guardando questo brevissimo video che abbiamo preparato per te. Quante cose siamo riusciti a compiere insieme. Senza le persone che ci hanno sostenuto con una donazione sarebbe stato impossibile!

E quante cose ancora ci aspettano per il nuovo anno che viene! Mentre ci avviciniamo al 2024, il tempo non si ferma e la nostra missione, alimentata dall’amore, dalla tenacia e dal coraggio, ha bisogno di continuare ad andare avanti più forte che mai. Ed ora, avanti tutta, con coraggio verso il 2024! Toni Brandi e tutta la squadra di Pro Vita & Famiglia.

Antonio Brandi

Presidente Pro Vita & Famiglia