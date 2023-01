POLIZIA DI STATO – ROMA * ARRESTO MATTEO MESSINA DENARO: GIANNINI, « UNA VITTORIA PER TUTTE LE FORZE DELL’ORDINE, HANNO ASSICURATO ALLA GIUSTIZIA IL PERICOLOSO LATITANTE »

11.40 - lunedì 16 gennaio 2023

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini esprime le sue congratulazioni all’Arma dei Carabinieri e alla Procura della Repubblica di Palermo per lo storico arresto di Matteo Messina Denaro. Una vittoria per tutte le Forze dell’Ordine che in questi lunghi anni hanno collaborato per assicurare alla giustizia il pericoloso latitante.