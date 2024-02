PATT * “LA NOSTRA AUTONOMIA”: PANIZZA, « SIAMO IL PRIMO PARTITO AD AFFRONTARE PUBBLICAMENTE IL TEMA DELLE RIFORME COSTITUZIONALI »

14.39 - venerdì 9 febbraio 2024

Grande interesse ha riscosso il partecipato incontro pubblico promosso dal PATT in Regione sul tema: “La nostra autonomia: fra proposte di riforma e nuove opportunità per il Trentino”, con l’autorevole presenza di Karl Zeller, già Presidente del Gruppo per le Autonomie al Senato e membro delle Commissioni dei Sei e dei Dodici, di Matteo Migazzi, membro della Commissione dei Dodici e AD di Pensplan, e di Simone Marchiori, Segretario politico del PATT e Assessore provinciale alla valorizzazione e alla conoscenza dell’autonomia. È intervenuto in video anche il Presidente della Provincia autonoma di Trento e della Regione Maurizio Fugatti.

Introducendo l’incontro, Franco Panizza ha ricordato come il PATT sia il primo partito ad affrontare pubblicamente il tema delle riforme costituzionali che stanno interessando l’Italia e che vedono protagoniste, in un percorso distinto ma parallelo, le Regioni e le Province a statuto speciale.

L’ex senatore della SVP Zeller ha ripercorso puntualmente le finalità e i contenuti giuridici del disegno di legge, alla cui stesura ha collaborato, presentato al Governo da tutte le Speciali e che punta a modificare il nostro Statuto di autonomia per recuperare l’efficacia delle competenze erose dai principi nazionali e dalle materie trasversali ed introdurre il principio dell’intesa necessario per qualsiasi modifica statutaria. Zeller ha illustrato nei particolari le richieste fatte dalle Speciali alla Presidente Meloni e gli impegni assunti dal Governo, dicendosi fiducioso su un risultato positivo.

Matteo Migazzi ha fatto il punto sulla situazione della Commissione dei Dodici, sulle competenze approvate e su quelle in discussione, avanzando anche alcune proposte per rendere i lavori più incisivi ed efficaci. Simone Marchiori ha allargato l’orizzonte sull’attuale situazione politica, rivendicando il ruolo propositivo degli autonomisti, in piena sintonia con la SVP, con la Giunta e la coalizione di governo provinciale, per introdurre e sostenere ogni iniziativa con Bolzano utile a rafforzare e garantire la nostra autonomia speciale. Ha rimarcato anche l’importanza della nuova competenza sulla valorizzazione e la conoscenza dell’autonomia e l’impegno a portare avanti iniziative che rafforzino il senso di appartenenza della popolazione e la percezione dell’Autonomia e delle sue potenzialità nella comunità trentina.

Intervenendo in video, il Presidente Fugatti ha ringraziato gli Autonomisti per l’iniziativa, ne ha rimarcato il significato politico ed ha ripercorso le tappe delle iniziative avanzate nei confronti del Governo nazionale, sia per quanto riguarda l’adeguamento dello Statuto, che il rafforzamento delle nostre competenze, che l’evoluzione dei rapporti finanziari, secondo un modello più dinamico che faccia leva sulle finanze dell’autonomia, ma anche sul cofinanziamento nazionale dei grandi progetti, su una maggiore autonomia nella gestione dell’indebitamento pubblico e sulla possibilità di coinvolgere il risparmio privato.

A precisa domanda del Segretario dei Giovani Autonomisti Martino Tisot, Karl Zeller si è detto convinto dell’importanza di mantenere l’Ente Regionale attribuendole competenze e funzioni utili per ambedue le Province, soprattutto quando riguardano politiche di largo respiro, come l’università, la previdenza, la salute, ecc. La capogruppo del PATT in Consiglio provinciale Maria Bosin è infine intervenuta per ribadire l’importanza di mantenere alto il livello del dibattito sulla nostra Autonomia ed ha confermato in tal senso l’impegno dei consiglieri autonomisti all’interno di tutti gli organi istituzionali competenti.

