PALAZZO CHIGI * TORINO: «IL PRESIDENTE MELONI ESPRIME SOLIDARIETÀ AI GIORNALISTI DEL QUOTIDIANO ‘LA STAMPA’, PER L’IRRUZIONE IN REDAZIONE»

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al direttore del quotidiano “La Stampa”, Andrea Malaguti, per esprimere a lui e a tutti i giornalisti della testata la solidarietà per ciò che è accaduto oggi a Torino.

Nel corso della telefonata, Meloni ha sottolineato che l’irruzione nella redazione centrale del quotidiano da parte di un gruppo di manifestanti dei centri sociali e dell’area propal rappresenta un fatto gravissimo che merita la più assoluta condanna.

Il Presidente auspica, inoltre, una condanna unanime e ha ribadito che la libertà di stampa e informazione è un bene prezioso da difendere e tutelare ogni giorno.