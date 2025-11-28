Popular tags:
PALAZZO CHIGI * TORINO: «IL PRESIDENTE MELONI ESPRIME SOLIDARIETÀ AI GIORNALISTI DEL QUOTIDIANO ‘LA STAMPA’, PER L’IRRUZIONE IN REDAZIONE»

20.24 - venerdì 28 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al direttore del quotidiano “La Stampa”, Andrea Malaguti, per esprimere a lui e a tutti i giornalisti della testata la solidarietà per ciò che è accaduto oggi a Torino.

Nel corso della telefonata, Meloni ha sottolineato che l’irruzione nella redazione centrale del quotidiano da parte di un gruppo di manifestanti dei centri sociali e dell’area propal rappresenta un fatto gravissimo che merita la più assoluta condanna.

Il Presidente auspica, inoltre, una condanna unanime e ha ribadito che la libertà di stampa e informazione è un bene prezioso da difendere e tutelare ogni giorno.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

