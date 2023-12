PAB * IMPEGNI ISTITUZIONALI: « KOMPATSCHER DOMANI AL TAVOLO TECNICO DELLE AUTONOMIE CON MELONI E CALDEROLI / SCAMBIO D’AUGURI CON MATTARELLA »

16.54 - martedì 19 dicembre 2023

Il presidente Kompatscher domani al tavolo tecnico delle Autonomie. Il presidente della Provincia prenderà parte al tavolo con la premier Meloni e il ministro Calderoli. Poi Conferenza delle Regioni e Stato-Regioni e lo scambio d’auguri con il presidente Mattarella.

Diversi impegni a Roma, domani (20 dicembre), per il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. Il presidente prenderà innanzitutto parte ad un tavolo tecnico sulle Autonomie al quale siederanno anche la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, il ministro per gli Affari regionale e le Autonomie, Roberto Calderoli, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e i presidenti delle Commissioni dei Sei e dei Dodici. Sarà l’occasione per discutere del disegno di legge costituzionale redatto per adeguare gli Statuti di Autonomia alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, allo scopo di ripristinare le competenze autonomistiche negli anni a seguire compresse dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

“Mi aspetto che domani possa essere tracciato il percorso che porti questo disegno di legge costituzionale ad essere approvato dal Governo e, successivamente, discusso ed approvato dal Parlamento”, ha detto il presidente della Provincia.

Nell’agenda del presidente Kompatscher, sempre nella mattinata romana di domani, ci sono anche la seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e le conseguenti riunioni della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni.

Alle 17 infine, al Palazzo del Quirinale, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano sarà tra gli ospiti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile.