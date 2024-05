ORDINE GIORNALISTI * UDIENZA IN PIAZZA S.PIETRO: «PAPA FRANCESCO FIRMA LA CARTA DI ASSISI, DECLINATA PER I BAMBINI»

15.22 - mercoledì 22 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Giornalisti: Papa Francesco firma la Carta di Assisi declinata per i bambini. L’Ordine dei giornalisti e altri esponenti della categoria in udienza in piazza S.Pietro. Papa Francesco ha firmato la Carta di Assisi declinata per i bambini. Una delegazione di giornalisti, nell’ambito dell’udienza del mercoledì, è stata ricevuta stamane dal Pontefice in piazza San Pietro a pochi giorni dalla Giornata mondiale dei bambini che si svolgerà il 25 e 26 maggio. La carta, predisposta da Padre Enzo Fortunato con Iside Castagnola e Roberto Natale, riprende i principi e i contenuti per una “buona comunicazione” già presenti nella Carta di Assisi promossa da Articolo21 e tavola della pace e sottoscritta dall’Ordine dei giornalisti ed altri organismi di categoria.

La delegazione che, con padre Enzo Fortunato, ha consegnato la carta al Papa era composta da Carlo Bartoli presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti; Paola Spadari segretaria nazionale dell’Ordine; Guido D’Ubaldo presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio; Enzo Varagona, presidente UCSI; Elisa Marincola portavoce di Articolo 21; Giuseppe Giulietti coordinatore dei presidi di Articolo 21; Iside Castagnola Art.21, avvocata esperta in diritto a tutela dei minori; Roberto Natale, Graziella Di Mambro e Antonella Napoli, del direttivo di Articolo 21; Angelo Chiorazzo della cooperativa Auxilium.

In mattinata, dopo l’udienza, padre Fortunato e la delegazione dei giornalisti hanno illustrato, presso il Palazzo della Canonica in Città del Vaticano, la Carta di Assisi per i bambini.

Il testo La Carta di Assisi alla Giornata Mondiale dei Bambini 2024:

• Scrivi degli altri quello che vorresti fosse scritto di te. Fai attenzione a ciò che pubblichi online: dalle azioni di ognuno dipende la felicità di tutti

• Non temere (o vergognarti) di chiedere scusa quando ti accorgi di avere sbagliato. Chiedere scusa a volte è l’inizio di una grande amicizia

• Se ti senti in pericolo o minacciato non ti vergognare: chiedi subito aiuto ai tuoi genitori o a persone adulte di cui ti fidi

• Tutti hanno diritto di essere ascoltati: aiuta a farsi sentire chi non ha voce

• Tutto ciò che posti in rete rimane sempre e ovunque: pensaci

• Cancelliamo la violenza dai nostri social: le parole possono ferire o uccidere, usale per costruire amicizia

• Non pensare di essere il centro del mondo: tu hai la fortuna di godere della pace, ma tanti altri bambini vivono sotto le bombe

• La rete è un bene prezioso: il tuo profilo sia autentico e trasparente, non nasconderti dietro nomi finti

• Non stare troppo a lungo sui social: la connessione più importante è quella con amici e amiche reali, in carne ed ossa