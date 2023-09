ON. URZÌ (FDI) * LAVORO: « SMART WORKING PER I FRAGILI, PRESENTATA MIA INTERROGAZIONE AL MINISTRO ZANGRILLO »

17.51 - giovedì 21 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi sono intervenuto al Question time in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati per interrogare il Ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo su un tema attuale e che mi sta molto a cuore: la possibilità, anche per i lavoratori con fragilità del pubblico impiego , di poter lavorare in smart working. Per i lavoratori rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022, e solo per i genitori con figli minori di 14 anni del settore privato ,infatti, il governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il lavoro agile con esonero totale dai rientri in presenza.

Visto che il Ministro si è dimostrato, in più di un’occasione pubblica, favorevole a questa modalità anche per impiegati, manager o dirigenti della PA, ho chiesto quale iniziative si intendessero approntare per adeguare la proroga anche ai lavoratori della PA. Sono confortato dalla risposta del Ministro che ha dimostrato ancora una volta, la volontà del governo di rendere il lavoro agile uno strumento a servizio di una pubblica amministrazione moderna, efficace ed efficiente e, soprattutto, di renderlo strutturale per le categorie affette da gravi patologie, in età avanzata, con figli minori o disabili a carico”. Così in una nota il Deputato di Fratelli d’Italia On. Alessandro Urzi’, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali per il partito della premier Giorgia Meloni.