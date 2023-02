ON. URZI (FDI) * ISTITUTI SCOLASTICI – PADIGITALE2026: « 40 MILIONI DI EURO PER LA DIGITALIZZAZIONE, 7 MILIONI PER LA CREAZIONE O RIMODULAZIONE DEI SITI WEB »

09.11 - sabato 4 febbraio 2023

Fondi da 47 milioni di euro per la digitalizzazione degli istituti scolastici. Il Ministero dell’innovazione tecnologica e transazione digitale attraverso il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessio Butti, informa con un avviso pubblico che sono *disponibili 40 milioni* di euro per favorire la digitalizzazione degli istituti scolastici più ulteriori 7 milioni di euro per la creazione o rimodulazione dei siti web, si ricorda che i bandi sono aperti alle scuole di ogni ordine e grado del paese.

La data ultima di partecipazione è prevista *entro il 10 Febbraio*. Per le candidature occorre accedere ai due avvisi presenti sul sito *Padigitale2026* Sono certo che questi fondi riusciranno a migliorare il servizio digitale scolastico di tutto il paese”.

Lo fa sapere il Deputato Alessandro Urzì – Capogruppo FdI Commissione affari costituzionali della Camera e Coordinatore regionale di FdI – Trentino Alto-Adige