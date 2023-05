ON. DE BERTOLDI (FDI) * RITENUTA D’ACCONTO: « LIBERI PROFESSIONISTI, OK LE CONFERME DEL MINISTRO LEO SULLA VOLONTÀ DEL GOVERNO PER LA RIDUZIONE »

18.53 - martedì 2 maggio 2023

FISCO. DE BERTOLDI (FDI),BENE LEO CON MISURE CONTRO SUPERBOLLO E PER PROFESSIONISTI.

“Esprimo grande soddisfazione per le conferme avute oggi in Commissione Finanze dal vice Ministro Maurizio Leo sulla determinata volontà del Governo di ridurre la ritenuta d’acconto sui redditi dei liberi professionisti, una misura che da anni penalizzava soprattutto i più giovani e deboli.

Mi trovo, inoltre, perfettamente d’accordo sull’intenzione di eliminare le micro tasse e il Superbollo auto, che ha distrutto il settore delle auto sportive. Sono tutte iniziative che permetteranno di passare da un fisco del populismo demagogico delle sinistre a un sistema tributario volto alla crescita della Nazione. Plaudo, infine, alle parole del viceministro che ha espresso la volontà di ridurre la tassazione a carico delle casse di previdenza dei professionisti parificandole a quella della previdenza complementare”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, componente della commissione Finanze a Montecitorio.