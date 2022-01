ON. BINELLI (LEGA) * BOLZANO – BOMBA CARTA A SEDE PARTITO: « SOLIDARIETÀ AI MILITANTI DELL’ALTO ADIGE, TIRA UNA BRUTTA ARIA PIENA DI ODIO CHE NON RISPARMIA NESSUNO »

20:02 - 20/01/2022

Bomba carta: Binelli, solidarietà a Lega Bolzano.

“La Lega Salvini Trentino esprime piena solidarietà nei confronti dei militanti della Lega di Bolzano per la bomba carta lanciata contro la loro sede. È ormai chiaro che tira una brutta aria piena di odio che non risparmia nessuno: prima il presidente Fugatti, poi il collega Kompatscher, per non parlare delle minacce che hanno ricevuto anche i governatori Fedriga e Zaia solo per citare quelli più vicini a noi. Credo che si stia superando ogni limite. Un conto è manifestare il dissenso, un altro è incitare alla violenza”.

Così il commissario della Lega Trentino, Diego Binelli.