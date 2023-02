CAVADA (LEGA TRENTINO) * OSPEDALE VALLI DELL’AVISIO: « BENE LE PROPOSTE DEI TERRITORI E DELLE AMMINISTRAZIONI PER LA SUA COLLOCAZIONE »

10.46 - sabato 11 febbraio 2023

CAVADA (DIRETTIVO SEZ.LEGA FIEMME E FASSA): “BENE LE PROPOSTE DEI TERRITORI PER COLLOCAZIONE OSPEDALE VALLI DELL’AVISIO”

“Accogliamo con piacere le proposte provenienti dai territori e dalle amministrazioni delle Valli dell’Avisio in tema di collocazione del nuovo ospedale. Per il nostro Direttivo, e riteniamo anche per la Giunta provinciale, non si è mai trattato di una presa di posizione indiscutibile, bensì di un confronto aperto alle diverse valutazioni. Bene, quindi, la proposta del Sindaco di Tesero sulla collocazione ai Dossi nel Comune di Cavalese, possibilità che – come le altre avanzate per l’ipotesi di nuova costruzione – consente di eludere il grave e concreto rischio di sospensione che i servizi e le attività sanitarie potrebbero correre in ragione degli interventi di demolizione e ricostruzione, eventualmente migliorando – però – la viabilità con bretella dal fondovalle.

Il rifacimento ex novo, infatti, presso l’attuale sede comporterebbe lavori protratti per oltre 7 anni con conseguenti innegabili disagi per pazienti, degenti, personale sanitario, e il rischio di sospensione momentanee di attività nonché la perdita di attrattività agli occhi dei professionisti eventualmente interessati a prendere servizio nelle valli.

Al contempo riteniamo comunque che la zona di Porina/Milon era una proposta da valutare attentamente, perché essendo in zona baricentrica per le valli, facilmente raggiungibile e connessa direttamente sulla sp 232 del fondovalle, risultava utile soprattutto per l’accesso al Pronto Soccorso per i numerosi infortuni sulle piste sciistiche. Tutti sacrifici e difficoltà che si possono ovviare con una nuova costruzione sul sedime che sarà individuato in accordo con i territori e le amministrazioni coinvolte, come già chiesto in Consiglio provinciale dal cons. Cavada con le proposte di risoluzione dell’ottobre 2021 e del gennaio 2023, al fine unico di offrire alle Valli dell’Avisio e al Trentino un servizio sanitario d’eccellenza e di avanguardia inserito in una rete di strutture efficienti”. È quanto affermato in una nota dal Segretario del Direttivo Sez. Lega Fiemme e Fassa – Consigliere provinciale Lega Salvini Trentino Gianluca Cavada