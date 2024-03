ON. AMBROSI (FDI) * TRENTO – VISITA PREMIER MELONI: « FONDO COESIONE E RITORNO CHICO FORTI, GIORGIA HA DATO ALLA NOSTRA AUTONOMIA UN GRANDE RICONOSCIMENTO »

17.48 - martedì 12 marzo 2024

“Grande impatto della visita di Giorgia Meloni oggi a Trento. Le sue parole e il suo impegno sia sull’accordo di coesione sia sul complesso iter per riportare in Italia Chico Forti testimoniano un medesimo sentimento, ossia la grande considerazione per la Provincia di Trento e i suoi abitanti. Molto spesso un malinteso senso di ostilità e di preconcetti verso il governo nazionale da parte della sinistra trentina ha tentato di mettere la premier in cattiva luce in base a teorie secondo le quali sarebbe diffidente verso la nostra Autonomia.

Invece Giorgia Meloni ha dato oggi alla nostra Autonomia un riconoscimento grande, dimostrando ancora una volta che il concetto di una Nazione forte e di un Trentino forte possono non solo coesistere ma anzi esaltarsi a vicenda. Oggi a Trento ha vinto il meglio della politica della nostra Nazione. Desidero anche ringraziare, oltre alle istituzioni provinciali, il mondo del volontariato così diffusamente presente, le Forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, i Sindaci e i consiglieri cuore pulsante di un territorio ricchissimo di vitalità e solidarietà”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia