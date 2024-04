ON. AMBROSI (FDI) * ANNIVERSARIO MORTE ANDREA PAPI: « GRANDI CARNIVORI, ABBATTERE PIÙ ESEMPLARI PERICOLOSI SE NECESSARIO PER LA SICUREZZA »

12.37 - venerdì 5 aprile 2024

“A un anno dall’uccisione di Andrea Papi causata da un orso, desidero nuovamente testimoniare la mia totale vicinanza anzitutto personale e poi politica alla famiglia, e la mia solidarietà nella loro sacrosanta battaglia per ottenere piena giustizia. Per tanto, troppo tempo si è colpevolmente sottovalutato il problema del grandi carnivori. La politica ha adesso finalmente almeno in parte recepito la richiesta urgente da parte della società perché il problema della loro proliferazione venga risolto una volta per tutte.

Da parte mia ribadisco il massimo impegno a operare in tal senso. I radical chic che nemmeno immaginano cosa voglia dire vivere in montagna e cosa significhi per tante piccole comunità perdere serenità e sicurezza, continuano a sottovalutare il problema, credo che invece da parte nostra debba davvero esserci reale consapevolezza e disponibilità ad operare. Sono già stati posti criteri che permettono l’abbattimento di un certo numero di esemplari pericolosi, ritengo che in futuro si debba – se necessario – arrivare a soglie di abbattimento ancora più elevate se in presenza di rischi per la comunità e per i turisti. Per me, per Fratelli d’Italia, la sicurezza delle trentine e dei trentini e di tutte le persone è e sarà sempre al primo posto”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.