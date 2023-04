MINISTRO SALVINI * ORSI TRENTINO: « INCONTRO A ROMA CON IL PRESIDENTE PAT FUGATTI, ACCELERARE LA DOTAZIONE DELLO SPRAY ANTI-AGGRESSIONE ANCHE PER LE FORZE DELL’ORDINE »

16.36 - martedì 11 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

TRENTINO, INCONTRO SALVINI-FUGATTI. ACCELERAZIONE PER LO SPRAY ANTI-AGGRESSIONE PER GLI ORSI

Incontro al Mit tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti. È stata l’occasione per fare il punto della situazione, anche alla luce dell’annunciato piano di trasferimento degli orsi dal Trentino. Un altro obiettivo è accelerare la dotazione (anche per le forze dell’ordine) dello spray anti-aggressione ad hoc per i plantigradi come già avviene in altri Paesi.

Così una nota del Mit.