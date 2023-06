SEN. PATTON (AUT): OBLIO ONCOLOGICO: « IL GOVERNO PASSI DALLE PAROLE AI FATTI »

10.03 - giovedì 15 giugno 2023

“E’ positiva l’intenzione espressa dal Governo ad avviare l’iter per riconoscere il diritto all’oblio oncologico. Su questo anch’io, nelle scorse settimane, ho presentato una proposta di legge in Senato. Spero allora che dalle parole si passi velocemente ai fatti.”

Così in una nota il senatore trentino del Gruppo per le Autonomie, Pietro Patton.

“In Italia ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore ed il 27%, circa un milione di persone, può essere considerato guarito in quanto non necessita di ulteriori trattamenti. Tuttavia, seppur clinicamente guarite, queste persone incontrano ostacoli burocratici per la ripresa e sono discriminate nell’accesso di molti servizi, dall’accesso ai mutui, al richiedere prestiti, alle adozioni e finanche nei concorsi pubblici.

La malattia dalla quale sono completamente usciti diventa così un vero e proprio stigma sociale, un’ingiustizia insopportabile sulla pelle di persone che hanno già lungamente sofferto. Per sanare tutto questo occorre seguire l’esempio degli altri Paesi europei che in questi anni hanno emanato norme che garantisco a coloro che hanno avuto una diagnosi di cancro a non dichiararlo. Un passo di civiltà e di tutela dei diritti di tutti i cittadini da compiere quanto prima.”