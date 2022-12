MINISTERO INTERNO * INCONTRO PIANTEDOSI – DELEGAZIONE ANCI: « FOCUS SU GESTIONE ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI »

17.17 - lunedì 12 dicembre 2022

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato oggi al Viminale una delegazione dell’Anci presieduta dal sindaco di Prato, Matteo Biffoni, responsabile per l’immigrazione. Tema dell’incontro la gestione dell’accoglienza dei minori non accompagnati il cui eccezionale afflusso sta causando difficoltà per prefetti e sindaci.

Il titolare del Viminale e il sindaco Biffoni, dopo una disamina delle criticità emerse, hanno condiviso iniziative per supportare le autorità sul territorio nella prosecuzione dei programmi di rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati unitamente alla adozione di soluzioni di immediata attuazione per fronteggiare l’emergenza che consegue al crescente numero che da alcuni mesi se ne registra sul territorio nazionale.