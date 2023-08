MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI * INTERVENTI RECUPERO: « 64 MLN AGLI ENTI LOCALI, TRA QUESTI ANCHE IL CENTRO SOGGIORNO “CASTELLO STIFTERHOF” DELLA POLIZIA DI STATO A MERANO (BZ) »

11.15 - martedì 8 agosto 2023

BENI CULTURALI: DAL MIT 64 MLN A ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI RECUPERO

Oltre 64 milioni di euro stanziati con decreto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per il recupero, il restauro, il consolidamento e la valorizzazione di beni culturali, architettonici e di culto. Si è dunque conclusa la programmazione degli interventi per la “conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali” a titolarità del Mit e sono stati inseriti nella programmazione 2023/2025 63 interventi pervenuti dai vari enti pubblico/privati.

Gli interventi finanziati riguardano sia la progettazione sia l’esecuzione per recupero, restauro, risanamento conservativo, consolidamento di chiese, immobili di pregio architettonico e storico come “Villa Roma” in Trentino-Alto Adige, “Castello Stifterhof”, “Palazzo Illirico” e altri importanti beni monumentali architettonici in tutto il territorio nazionale. I primi fondi vengono assegnati a partire dalle annualità 2024 e 2025 per 35 interventi.

