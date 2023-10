MEDIOBANCA * BOARD: « IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA NOMINATO I COMITATI ENDOCONSILIARI »

22.06 - lunedì 30 ottobre 2023

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato i seguenti comitati endoconsiliari, tutti costituiti da consiglieri indipendenti sulla base delle dichiarazioni da essi rilasciate (fatta eccezione per il dr. Renato Pagliaro quale membro del Comitato Nomine, per il dr. Alberto Nagel quale Presidente del Comitato di Sostenibilità e del Comitato ex art. 18, comma 4 dello Statuto e per il dr. Francesco Saverio Vinci quale membro del Comitato ex art. 18, comma 4 dello Statuto):

Comitato Rischi, composto da Marco Giorgino (Presidente), Laura Cioli, Sandro Panizza, Laura Penna e Vittorio Pignatti Morano;

Comitato Parti Correlate composto da Sandro Panizza (Presidente), Virginie Banet, Laura Penna e Angel Vilà Boix;

Comitato Nomine composto da Angela Gamba (Presidente), Laura Cioli, Valérie Hortefeux, Renato Pagliaro e Sabrina Pucci;

Comitato Remunerazioni composto da Vittorio Pignatti Morano (Presidente), Mana Abedi, Maximo Ibarra, Sabrina Pucci e Angel Vilà Boix;

Comitato di Sostenibilità, composto da Alberto Nagel (Presidente), Virginie Banet, Angela Gamba, Valérie Hortefeux, Maximo Ibarra e Sabrina Pucci;

Comitato ex art. 18, comma 4, dello Statuto, composto da Alberto Nagel (Presidente), Marco Giorgino, Valérie Hortefeux, Angel Vilà Boix e Francesco Saverio Vinci.

Mediobanca Board of Directors’ Meeting

At a Board meeting held today, the Directors of Mediobanca appointed the following Directors as members of the Board’s committees, all of whom qualify as independent based on the declarations made by them (with the exception of Renato Pagliaro as member of the Appointments Committee, Alberto Nagel as Chairman of the Sustainability Committee and the Committee instituted pursuant to Article 18 of the company’s Articles of Association, and Francesco Saverio Vinci as member of the Committee instituted pursuant to Article 18 of the company’s Articles of Association):

Risks Committee, consisting of Marco Giorgino (Chair), Laura Cioli, Sandro Panizza, Laura Penna and Vittorio Pignatti Morano;

Related Parties Committee, consisting of Sandro Panizza (Chair), Virginie Banet, Laura Penna and Angel Vilà Boix;

Appointments Committee, consisting of Angela Gamba (Chair), Laura Cioli, Valérie Hortefeux, Renato Pagliaro and Sabrina Pucci;

Remunerations Committee, consisting of Vittorio Pignatti Morano (Chair), Mana Abedi, Maximo Ibarra, Sabrina Pucci and Angel Vilà Boix;

Sustainability Committee, consisting of Alberto Nagel (Chair), Virginie Banet, Angela Gamba, Valérie Hortefeux, Maximo Ibarra and Sabrina Pucci;

Committee instituted pursuant to Article 18 of the company’s Articles of Association, consisting of consisting of Alberto Nagel (Chair), Marco Giorgino, Valérie Hortefeux, Angel Vilà Boix, and Francesco Saverio Vinci.