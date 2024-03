MEDIASET – CANALE 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA”; « I PROGRAMMI RAI PAGATI (DAI CONTRIBUENTI) E MAI TRASMESSI, INTERVISTA A ROBERTO SAVIANO (DOVE È FINITO IL SUO INSIDER?) »

19.33 - venerdì 22 marzo 2024

Dopo il caso della fiction dedicata a Mimmo Lucano, questa sera a “Rai Scoglio 24” Pinuccio si occupa della trasmissione Insider di Roberto Saviano, coprodotta dalla Rai, realizzata e costata circa 1 milione di euro ma mai andata in onda. L’inviato del tg satirico chiede a Roberto Saviano con quale motivazione gli è stato comunicato che la trasmissione non sarebbe andata in onda: «Non ho avuto nessuna comunicazione dalla Rai, ho scoperto dai giornali che è stata bloccata. È una vendetta politica, dovevano dire a una parte del loro elettorato “l’abbiamo fermato, non parlerà più, non farà la trasmissione”».

Pinuccio sottolinea come il programma sia stato coprodotto dalla Rai e quindi possa essere trasmesso solo su questa emittente, non preoccupandosi della Corte dei conti e del fatto che siano soldi di tutti i cittadini. «È questa l’operazione di censura: è loro e lo tengono fermo pagandolo e impedendomi di mandare il programma in onda altrove», conclude Saviano.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).