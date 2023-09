MANICA (PD TRENTINO) * AMMINISTRATIVE PAT: « CONTENZIOSO CON LA PAT, FDI PREMIA IL CATTIVO ESEMPIO DELL’AVV MERLER CON LA SUA CANDIDATURA »

17.34 - venerdì 15 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

FdI premia il cattivo esempio di Merler con la candidatura. Da quanto si apprende dalla stampa, dopo giorni di intensa riflessione – forse di facciata – FdI avrebbe deciso di accogliere la candidatura nella propria lista per le elezioni provinciali dell’Avv. Andrea Merler.

L’Avv. Merler ad oggi ha in essere un contenzioso proprio con la Provincia, ente per il cui Consiglio Merler ha in animo di candidarsi. Per di più pare che Merler non sia intenzionato ad oggi a rinunciare al contenzioso, cosa che farebbe – pare – solo in caso di elezione, posto che il suddetto contenzioso non gli permetterebbe – in caso di elezione – di poter assumere il ruolo di Consigliere provinciale. Per la serie, piuttosto che rinunciare all’indennità di Consigliere provinciale rinuncio al contenzioso, ma prima voglio avere la certezza di diventarlo.

La vicenda che coinvolge l’Avv. Merler è ormai nota. A seguito di verifiche fatte dalla Provincia, questa ha dato corso alla decadenza del contributo per mutuo prima casa, erogato a suo tempo dalla Provincia in favore dell’avv. Andrea Merler, “per violazione del vincolo di occupazione dell’alloggio”. In pratica pare che l’Avv. Merler abbia chiesto e ottenuto un contributo provinciale per la prima casa, senza che quella casa fosse però la sua prima casa.

La Provincia ha così provveduto a revocare il contributo, visto che l’inosservanza del vincolo di occupazione “determina la decadenza dal contributo e l’obbligo per il beneficiario di restituire all’ente concedente una quota dei contributi già erogata”. Nel caso di specie l’importo di cui si è richiesta la restituzione è di 53.958,93 €.

Di fronte a questa richiesta l’Avv. Merler ha deciso di impugnare l’atto di revoca prima presso il TAR, e poi – come appreso dalla stampa – in sede ordinaria, aprendo così un contenzioso con la Provincia. Provincia per cui adesso l’Avv. Merler si candida, con il benestare di FdI.

Se ne deduce che per FdI la vicenda che coinvolge l’Avv. Merler è del tutto normale, e che anzi questo comportamento merita di essere premiato con la presenza nella propria lista. Come a dire che alla fine è proprio vero che il mondo è dei furbi, con buona pace di quei 53.958,93 € dei contribuenti.

Consigliere Alessio Manica (Pd del Trentino)