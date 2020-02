GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * SERVIZIO: « ATTIVATO SU APPUNTAMENTO, MENO FILE E PIù TEMPO PER I CLIENTI »

Dolomiti Energia per rispondere all’esigenza di offrire un servizio ancora migliore ai propri clienti ha avviato la possibilità di prenotare un appuntamento agli sportelli nelle sedi di Trento, Rovereto, Riva del Garda e Mezzolombardo. Il servizio permette ai clienti sul mercato libero di prenotare i consulenti della società per operazioni relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua. I clienti, privati e aziende, possono scegliere il giorno e la fascia oraria più adatta alle proprie esigenze per accedere ai servizi della società, limitando così i tempi di attesa.

La prenotazione può essere fatta sul sito www.dolomitienergia.it dove sono visibili gli appuntamenti disponibili nelle quattro settimane successive e programmati ogni 30 minuti. In questo modo il cliente arriva e accede allo sportello senza fare la coda. Completata la prenotazione il cliente riceve una mail di conferma che riepiloga anche i documenti necessari per quel tipo di pratica: la gestione della consulenza diventa così più veloce poiché l’operatore conosce già la tipologia di richiesta. Naturalmente se necessario la prenotazione può essere cancellata in qualsiasi momento. Questo servizio si aggiunge ai consueti già disponibili per i clienti di Dolomiti Energia e consultabili sul sito.