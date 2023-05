LINGOTTO * NOMINE: « JAMES ANDERSON ENTRA NELLA SOCIETÀ PER INVESTIRE IN INNOVAZIONE / GEORGE OSBORNE PRESIDENTE NON ESECUTIVO » (LETTERA DI JOHN ELKANN)

09.23 - lunedì 15 maggio 2023

JAMES ANDERSON ENTRA IN LINGOTTO PER INVESTIRE IN INNOVAZIONE GEORGE OSBORNE NOMINATO PRESIDENTE NON ESECUTIVO1 GLI ASSET UNDER MANAGEMENT DI LINGOTTO AMMONTANO ATTUALMENTE A $3 MILIARDI.

Lingotto Investment Management LLP2 (“Lingotto” o “la Società”) – società di gestione di investimenti autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e posseduta da Exor N.V., la holding diversificata controllata dalla Famiglia Agnelli – annuncia due nomine di alto profilo che rafforzano ulteriormente il proprio team e aumentano i servizi offerti.

James Anderson entra a far parte di Lingotto portando la sua esperienza specializzata nell’investimento in aziende che presentano un potenziale di innovazione esponenziale in termini di tecnologie e modelli di business. Anderson è stato in precedenza partner di Baillie Gifford, dove il suo approccio di lungo termine e basato sulla ricerca lo ha visto diventare uno dei primi finanziatori di società del calibro di Amazon, ByteDance e Tesla. Ha attivamente gestito quello è diventato il più grande fondo di investimento del Regno Unito, facendo registrare un rendimento pari a 1155% nel periodo tra aprile 2000 e marzo 20223.

Lingotto annuncia inoltre la nomina di George Osborne a Presidente Non Esecutivo di Lingotto Investment Management (UK) Limited4, un ruolo in cui metterà a frutto la sua vasta esperienza professionale a supporto dello sviluppo della Società, lavorando a stretto contatto con l’Amministratore Delegato di Lingotto, Enrico Vellano. Negli ultimi cinque anni Osborne ha presieduto il Partners’ Council di Exor, una posizione da cui si dimetterà una volta assunto il suo nuovo incarico. È partner della banca d’affari Robey Warshaw ed è stato in precedenza Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito tra il 2010 e il 2016.

Lingotto ha sede a Londra ed è una società di gestione di investimenti indipendente e imprenditoriale, che si basa sui successi conseguiti dai managing partners Matteo Scolari e Nikhil Srinivasan. Fornisce a professionisti dotati di talento negli investimenti una casa in cui possono perseguire la loro passione, senza la burocrazia propria di molte grandi organizzazioni o la solitudine di chi gestisce fondi propri.

Lingotto si impegna a fornire interessanti rendimenti a lungo termine, accettando di realizzare investimenti concentrati, illiquidi e volatili. Gli asset under management al 31 marzo 2023 ammontavano a circa $3 miliardi, che sono stati conferiti da Exor e Covéa, uno primario Gruppo assicurativo diversificato. Per il futuro, Lingotto prenderà anche in considerazione di aumentare in modo selettivo gli asset in gestione di terzi.

Lingotto si avvale dell’esperienza specifica che il Managing Partner Matteo Scolari ha maturato realizzando investimenti nei mercati quotati, prediligendo un approccio globale, basato sui fondamentali, concentrato su di un numero ristretto di posizioni di lungo termine, attentamente selezionate all’interno di un solido quadro di gestione del rischio. Prima di entrare a far parte di Lingotto, Scolari ha lavorato come senior portfolio manager presso Eton Park, come consulente in McKinsey e in Goldman Sachs per le fusioni e acquisizioni.

L’esperienza specialistica del Managing Partner Nikhil Srinivasan consiste nell’investire nei mercati globali non quotati, con particolare attenzione alle maggiori economie europee e asiatiche, individuando opportunità in situazioni uniche su specifici segmenti della struttura del capitale delle aziende. Prima di entrare a far parte di Lingotto, Srinivasan ha lavorato in Generali e Allianz, con il ruolo di Chief Investment Officer in ciascuna di queste Società, avendo responsabilità in entrambi i casi per ammontari superiori a $500 miliardi5.

Enrico Vellano, Amministratore Delegato di Lingotto, ha commentato: “Mi fa piacere dare il benvenuto a James e George nel nostro team. Essere in grado di attrarre leader della loro qualità ed esperienza testimonia il livello di ambizione di Lingotto e la nostra determinazione a costruire una grande società di gestione di investimenti”.

James Anderson ha dichiarato: “Sono entusiasta di entrare a far parte di Lingotto in questa fase del suo viaggio. È stato difficile resistere all’opportunità di far parte di un progetto imprenditoriale che corrisponde alla mia visione di ciò che significa investire. Il Lingotto riunisce una combinazione molto interessante di autonomia e supporto strutturato, oltre a colleghi di grande calibro, e non vedo l’ora di fare la mia parte per raggiungere il loro scopo”.

George Osborne ha dichiarato: “Sono lieto di entrare a far parte di questo team, che offre qualcosa di nuovo e unico nel settore della gestione degli investimenti. È stato un privilegio presiedere l’Exor Partners’ Council dal 2018 e ora sono pronto a lavorare con il team di Lingotto, dando il mio contributo nel costruire una grande Società”.

1 George Osborne è stato nominato Presidente Non Esecutivo di Lingotto Investment Management (UK) Ltd, uno dei corporate members di Lingotto.

2 Fino al 25 Aprile 2023 incluso, Lingotto Investment Management LLP era denominato Exor Capital LLP.

3 Scottish Mortgage Investment Trust PLC, Annual Report and Financial Statements, 31 March 2022.

4 Lingotto Investment Management (UK) Limited è uno dei corporate members di Lingotto.