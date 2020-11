ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI – TRENTO * CONSIGLIO DIRETTIVO – RINNOVO: « LE LISTE DI MARCO IOPPI DI  STEFANO BONORA HANNO RACCOLTO IL CONSENSO UNANIME »

Si sono concluse in data odierna le votazioni per il rinnovo delle cariche elettive del consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, del collegio dei revisori dei conti e della Commissione dell’albo degli odontoiatri. Le liste che si sono presentate “Uniti si può” del presidente uscente Marco Ioppi per il consiglio dell’Ordine e “Continuità e futuro in CAO” del presidente Stefano Bonora hanno raccolto il consenso unanime dei votanti dando un forte segnale di coesione, di compattezza e di unità di intenti. I medici e gli odontoiatri hanno evidentemente premiato il lavoro svolto dal Consiglio dell’Ordine e dalla Commissione Albo Odontoiatri uscenti e ne hanno gratificato l’impegno espresso, in particolar modo durante l’emergenza sanitaria Covid-19, che ha reso l’Ordine sempre più punto di riferimento per gli iscritti e la cittadinanza.

L’affluenza alle urne è stata superiore a ogni aspettativa nonostante le gravi problematiche sanitarie del momento e hanno richiesto una organizzazione in piena sicurezza nel rispetto delle norme relative al distanziamento e alla disinfezione degli ambienti elettorali e degli strumenti di voto. Tutto questo è stato possibile ottenerlo grazie alla disponibilità dei colleghi in particolare dei giovani iscritti che hanno presidiato con attenzione e scrupolo ogni momento dell’iter elettorale. Ricambio generazionale e deontologia sono le sfide per il futuro.

I medici e gli odontoiatri sono in trincea a favore della comunità e rivendicano l’importanza del mutato ruolo giuridico dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri quale ente sussidiario dello Stato e ribadiscono la loro disponibilità al superamento di questa fase difficile per la comunità. La distribuzione delle cariche avverrà durante il primo incontro del neo-eletto Consiglio direttivo che si terrà entro una settimana dalla fine delle votazioni.

*

Di seguito il risultato delle votazioni:

ELETTI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALBO MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

1. Ioppi Marco Medico ostetrico ginecologo

2. Bortolotti Paolo Medico neurologo

3. Cai Tommaso Medico urologo

4. Caliari Michele Medico di continuità assistenziale

5. Cavagnoli Guido Medico legale 6. Costantini Monica Medico di medicina generale

7. de Pretis Giovanni Medico gastroenterologo

8. Del Dot Luca Medico chirurgo maxillo facciale

9. Delgreco Maurizio Medico cardiologo

10. Desiderato Francesca Medico USCA (Unità speciali di continuità assistenziale)

11. Ferro Antonella Medico oncologo

12. Filippi Lorena Medico pediatra

13. Giuliani Matteo Medico di medicina generale

14. Sperandio Carla Medico di medicina generale

15. Ziglio Andrea Medico di direzione sanitaria

16. Bonora Stefano Odontoiatra – Presidente Cao

17. Albertini Laura Odontoiatra

ELETTI NELLA COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI (CAO)

1. Bonora Stefano Odontoiatra

2.Albertini Laura Odontoiatra

3.Campagnola Francesca Odontoiatra

4.Furlini Nicola Odontoiatra

5.Zorzi Thomas Odontoiatra

ELETTI NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Berti Damiano Medico di direzione sanitaria

2. Zuech Sandro Medico di medicina generale

Supplente 1. Barbacovi Renzo Odontoiatra

Trento, 22. 11 2020 Il presidente uscente Dott. Marco Ioppi