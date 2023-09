LAV – LNDC – WWF * LUPI DELLA LESSINI: « ABBIAMO INVIATO AL TAR DI TRENTO UNA NUOVA ISTANZA, CHIESTA LA SOSPENSIONE DEL DECRETO DI UCCISIONE »

19.18 - giovedì 14 settembre 2023

LUPI DELLA LESSINIA: IL CONSIGLIO DI STATO DICHIARA IMPROCEDIBILE IL RICORSO DI LAV, LNDC E WWF MA CONFERMA LA NECESSITA’ DI SOSPENDERE L’UCCISIONE DEI LUPI ALMENO FINO AL 28 SETTEMBRE.

LE ASSOCIAZIONI: ABBIAMO GIA’ INVIATO AL TAR DI TRENTO UNA NUOVA ISTANZA CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL DECRETO DI UCCISIONE COME DA ISTRUZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO E DIFFIDATO LA PROVINCIA DALL’ESEGUIRE LE UCCISIONI NEL MENTRE

E’ sempre più difficile da dipanare la questione che riguarda la decisione di Fugatti di uccidere due lupi della Lessinia. Dopo che questa mattina il Tar di Trento aveva rinviato la decisione sulla sospensiva al 28 settembre, nel tardo pomeriggio il Presidente della terza sezione del Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza che in buona sostanza ribadisce quanto già affermato il giorno 11 agosto con proprio decreto presidenziale, ovvero che nessuno dovrà toccare i lupi almeno fino all’udienza del 28 settembre.

Si legge infatti testualmente nel provvedimento ‘ferma restando fino ad allora ( cfr 28 settembre) la possibilità per l’amministrazione di non portare ad esecuzione il provvedimento gravato in ragione della irreversibilità degli effetti dello stesso’ Sarà infatti sufficiente, scrive il Collegio, che le associazioni presentino una nuova istanza con la richiesta di misure cautelari provvisorie al Presidente del TAR di Trento e nel mentre.

“Si tratta di una situazione kafkiana dovuta esclusivamente alla assurda frenesia che si è impossessata di Fugatti trasformato oramai in una specie di Dracula alla frenetica ricerca di sangue, che sia degli orsi o dei lupi come in questo caso – dichiara Massimo Vitturi, responsabile LAV, Animali Selvatici – ma fortunatamente il nostro ufficio legale e i nostri avvocati sono già al lavoro a garanzia della vita dei due lupi.”

È infatti in via di deposito l’atto indicato dal Consiglio di Stato quale salvacondotto che confidiamo garantirà la sopravvivenza dei lupi almeno fino all’udienza del 28 settembre.

Udienza nella quale saranno portate ulteriori evidenze, una fra tutte il fatto che oramai non ci saranno più animali negli allevamenti della Lessinia che potrebbero essere a rischio predazione, così da garantire la libertà e la vita dei due lupi. Elemento riportato nella causa dei lupi condannati a morte in provincia di Bolzano dallo stesso TAR di Bolzano e che ha consentito di sospenderne l’uccisione.

Sabato 16 settembre dalle 14.00 la LAV sarà a Trento per una grande manifestazione nazionale nella quale ribadiremo il nostro “NO” a qualsiasi azione che possa nuocere ai lupi e agli altri animali selvatici.