KOOBCAMP * PREMIO “NATURAL PARADISE 2024”: « TRA I 10 VINCITORI ANCHE DUE CAMPEGGI TRENTINI, CAMPING LAGHI DI LAMAR – TERLAGO / CAMPING VAL DI SOLE – PEIO »

Premio “Natural Paradise” dei Certificati di Eccellenza KoobCamp 2024. “Il portale Campeggi.com di KoobCamp, nell’ambito della nona edizione dei Certificati di Eccellenza 2024, ha selezionato i migliori campeggi e villaggi italiani inseriti in paradisi naturali, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2024.

Il Camping Glamping Village Torre del Porticciolo ad Alghero (SS), in Sardegna, vince il riconoscimento “Natural Paradise” 2024, grazie alla sua splendida posizione all’interno del parco di Porto Conte, nella favolosa Riviera del Corallo, in Sardegna, dove il mare e il cielo si fondono in un‘unica meravigliosa dimensione.

Qui ci si può immergere in un vero e proprio angolo di paradiso dalla bellezza incontaminata. La struttura si estende su 150.000 mq di pineta e macchia mediterranea, a soli 10 Km dall’aeroporto di Alghero-Fertilia, a 20 Km dal porto di Porto Torres, e a 15 Km dal centro storico di Alghero.

La scelta di questo camping village rappresenta il risultato finale di una selezione avvenuta da parte degli esperti del portale Campeggi.com e del network turistico KoobCamp.

Di seguito la classifica dei 10 migliori Campeggi “Natural Paradise” 2024 (in ordine casuale, vincitore a parte):

Camping Glamping Village Torre del Porticciolo – Alghero (SS)

Camping Village El Bahira – San Vito Lo Capo (TP)

PuntAla Camp & Resort – Castiglione della Pescaia (GR)

Camping Torre Castiglione – Porto Cesareo (LE)

Camping Laghi di Lamar – Terlago (TN)

River Village Camping – Ameglia (SP)

Camping Village Le Esperidi – Bibbona (LI)

Camping Village Punta Navaccia – Tuoro sul Trasimeno (PG)

Camping Val Di Sole – Peio (TN)

Camping Village Conca D’Oro – Baveno (VB)

I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul portale Campeggi.com e sulla nostra Testata Giornalistica, rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze”.