APT S. MARTINO CASTROZZA – PASSO ROLLE – PRIMIERO – VANOI * “FORMA MENTIS”: « IL 18/4 “TALK&TASTE”, DEDICATO A OPERATORI TURISTICI E ALBERGHIERI »

10.47 - martedì 16 aprile 2024

Dopo una stagione invernale intensa ma allo stesso tempo positiva per l’intero ambito territoriale, gli operatori di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi guardano già avanti già si preparano alle prossime sfide imprenditoriali con Forma Mentis, la seconda edizione dell’appuntamento “Talk&Taste” dedicato al settore turistico.

Giovedì 18 aprile, nell’elegante cornice di Palazzo Scopoli a Tonadico (Primiero San Martino di Castrozza), ritorna “Forma Mentis”, l’iniziativa pensata per gli operatori turistici aperta a chiunque possa essere interessato all’argomento, quest’anno incentrata sul tema portante “Intelligenza artificiale ed esperienza reale°”.

Forma Mentis è un appuntamento formativo organizzato dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza assieme ad ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi e alla Strada dei Formaggi delle Dolomiti, in collaborazione con Enaip Primiero e Accademia d’Impresa di Trento.

L’amministrazione comunale – sottolinea Paolo Secco, Assessore al Turismo di Primiero San Martino di Castrozza – crede molto nel valore di questa iniziativa partita lo scorso anno con l’ambizione di diventare nel lungo periodo un laboratorio continuo di idee e buone pratiche, un’officina creativa che guarda alla sostenibilità, toccando la sua dimensione ambientale, sociale ed economica. Forma Mentis serve proprio a questo e auspico che anche in questa seconda edizione ci sia una partecipazione nutrita come era avvenuto nel 2023, anche perché il tema è di grande attualità e assolutamente strategico per il nostro futuro e i relatori scelti sono una garanzia.”

In effetti guardando al programma la giornata promette di offrire stimoli e spazi conviviali con 4 momenti di approfondimento in modalità talk&tastecondotti da esperti anche di fama internazionale del mondo turistico, come Mirko Lalli, Roberta Garibaldi, Carlo Vischi, e testimonianze autorevoli di Accademia d’Impresa e altri operatori di riferimento a livello italiano. Niente lezioni frontali, ma un format che aiuta il dialogo e la condivisione grazie alla formula Talk&Taste.

Dopo i saluti istituzionali si comincia alle ore 10 con Mirko Lalli (CEO di The Data Appeal Company Spa) e il suo approfondimento su “Il turismo del futuro: la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale”. Alle 11.30 sarà la volta di Emanuele Lise (responsabile della comunicazione e promozione delle attività formative di Accademia d’Impresa a Trento) con il suo intervento “Essere parte del cambiamento: strumenti e tool per gli operatori”. Dopo pranzo, i lavori riprenderanno dalle 14.30 con Carlo Vischi (Advisor del settore agroalimentare e turistico) in un intervento dal titolo “Come collegare un tostapane ad una calcolatrice: parliamo di intelligenza artificiale”. A chiudere in bellezza ci penserà Roberta Garibaldi (docente universitaria e, tra le altre cose, Presidente dell’Associazione italiana turismo enogastronomico) con il suo approfondimento “Customer Experience dal fisico al digitale” al via dalle 17.15.

La partecipazione è gratuita, ma visto il numero di posti limitato, l’scrizione va fatta preventivamente, comodamente online a questo link: https://www.sanmartino.com/IT/forma-mentis/. È possibile iscriversi singolarmente ai diversi momenti formativi oppure partecipare anche a tutta la giornata.

Tutti gli appuntamenti saranno moderati da Annalisa Zeni, progettista e formatrice di Accademia d’Impresa, esperta in particolare nello sviluppo delle soft skills.

Sul valore dell’appuntamento è anche intervenuto il Presidente di ApT Antonio Stompanato: “Le ultime stagioni turistiche, sia invernali che estive, sono state molto soddisfacenti, con numeri in costante crescita, non solo dal punti di vista dei flussi di arrivi e presenze, ma anche e soprattutto in termini di ricerca della marginalità: i dati di Hbenchmark su ADR e REVPAR vedono percentuali di crescita in doppia cifra, che combinati alla sostanziale tenuta dell’occupazione e della media delle camere vendute porta ad un ricavo medio complessivo dell’ambito con numeri sicuramente confortanti.

I nostri operatori sanno però che in un comparto come quello turistico non ci si può mai fermare: informarsi e tenersi aggiornati sugli sviluppi del mercato e sulle mutevoli dinamiche che lo riguardano è molto importante.”

